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10 августа, 09:33

Аксёнов рассказал о повреждениях в результате взрывов на аэродроме в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов осмотрел дома, повреждённые в результате вчерашних взрывов на аэродроме в Новофёдоровке, и пообщался с жителями посёлка. По словам главы региона, комиссии по оценке ущерба уже работают, составляются списки пострадавших.

"Из основных повреждений: выбитые окна и остекления балконов, двери. Сегодня до 14:00 за каждым домом будет закреплён ответственный чиновник, который будет лично обеспечивать контакт граждан с органами власти... Без поддержки никого не оставим", — написал он в телеграм-канале.

После завершения работы следователей власти сразу приступят к восстановлению имущества граждан. Всем жителям окажут помощь, выплатят компенсацию.

Пранкер Лексус рассказал Лайфу об обстановке после взрывов в Крыму

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Напомним, днём 9 августа очевидцы сообщили о взрывах в районе аэродрома ВС РФ в крымской Новофёдоровке. В Минобороны заявили, что инцидент произошёл в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов, при этом "никакого огневого воздействия" по площадке не было. Авиационная техника на аэродроме не повреждена, однако в результате взрывов один человек погиб и 13 пострадали.

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LIFE

Александра Вишнякова

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