Аксёнов рассказал о повреждениях в результате взрывов на аэродроме в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов осмотрел дома, повреждённые в результате вчерашних взрывов на аэродроме в Новофёдоровке, и пообщался с жителями посёлка. По словам главы региона, комиссии по оценке ущерба уже работают, составляются списки пострадавших.

"Из основных повреждений: выбитые окна и остекления балконов, двери. Сегодня до 14:00 за каждым домом будет закреплён ответственный чиновник, который будет лично обеспечивать контакт граждан с органами власти... Без поддержки никого не оставим", — написал он в телеграм-канале.