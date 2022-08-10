ВС России уничтожили ЗРПК "Гепард", поставленный Украине Германией

"В районе населённого пункта Новопавловка Николаевской области уничтожена поставленная киевскому режиму Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Гепард", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Ранее Лайф писал, что ВКС России уничтожили около 70% личного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Пески ДНР, после чего она не смогла продолжать боевые действия. Большинство украинских военных, отправленных командованием ВСУ восполнить потери уничтоженной бригады, отказались идти в бой и дезертировали.