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Опубликовано 10 августа 2022, 09:18

Российская авиация сбила три украинских самолёта над Николаевской областью

За прошедшие сутки ВКС России в воздушных боях сбили три украинских самолёта в небе над Николаевской областью. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в воздушных боях над территорией Николаевской области сбито три самолёта Воздушных сил Украины: один Су-25 — в районе населённого пункта Новохристофоровка, один МиГ-29 — над Троицко-Сафоновом и один Су-27 — в районе населённого пункта Новоселье", — уточнил он.

Российские военные за сутки поразили около 130 целей ВСУ
Российские военные за сутки поразили около 130 целей ВСУ

Ранее Лайф сообщал, что около 130 украинских бойцов ликвидированы в Харьковской области и ДНР в ходе спецоперации. Ещё до 30 бойцов уничтожены в Красногоровке (ДНР) в результате высокоточных ударов Воздушно-космических сил РФ по складу боеприпасов ВСУ. Украинская сторона также лишилась более шести тысяч артиллерийских снарядов и миномётных мин различного калибра, а также семи единиц автотехники.

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ТАСС / Vladimir Isachenkov

Оксана Попова
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