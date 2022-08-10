Российская авиация сбила три украинских самолёта над Николаевской областью

За прошедшие сутки ВКС России в воздушных боях сбили три украинских самолёта в небе над Николаевской областью. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в воздушных боях над территорией Николаевской области сбито три самолёта Воздушных сил Украины: один Су-25 — в районе населённого пункта Новохристофоровка, один МиГ-29 — над Троицко-Сафоновом и один Су-27 — в районе населённого пункта Новоселье", — уточнил он.