ВКС России уничтожили до 100 украинских бойцов под Харьковом

Около 130 украинских бойцов ликвидированы в Харьковской области и ДНР в ходе спецоперации. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Андреевка Харьковской области ликвидировано до 100 националистов и более 20 единиц военной техники", — отметил Конашенков.

Ещё до 30 украинских военных ликвидировано в Красногоровке, ДНР, в результате высокоточных ударов Воздушно-космических сил РФ по складу боеприпасов ВСУ. Украинская сторона также лишилась более 6000 артиллерийских снарядов и миномётных мин различного калибра, а также семи единиц автотехники.