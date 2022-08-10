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Опубликовано 10 августа 2022, 09:03

Глава ДНР заявил, что первый трибунал над военными преступниками может пройти в Мариуполе

Первый трибунал над пленёнными в ДНР военными преступниками, скорее всего, пройдёт в Мариуполе. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, задача сейчас заключается в том, чтобы судебный процесс прошёл максимально открыто.

"Первый трибунал состоится, скорее всего, в Мариуполе. До конца лета он будет организован. Сроки определяются нашими следственными органами. Задача — максимально открытое проведение трибунала", — сказал Пушилин, добавив, что подготовка к суду сейчас находится в активной стадии.

Где и когда может быть проведён трибунал над киевским режимом
Где и когда может быть проведён трибунал над киевским режимом

Ранее Лайф публиковал кадры из филармонии в Мариуполе, где пройдёт трибунал над членами нацбатальона "Азов"*. Это здание было выбрано в качестве места проведения суда, так как меньше всего пострадало во время боевых действий. Строительные работы по плану должны завершиться к 1 сентября.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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© t.me / Пушилин Д.В.

Александра Васильева
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