Глава ДНР заявил, что первый трибунал над военными преступниками может пройти в Мариуполе

Первый трибунал над пленёнными в ДНР военными преступниками, скорее всего, пройдёт в Мариуполе. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, задача сейчас заключается в том, чтобы судебный процесс прошёл максимально открыто.

"Первый трибунал состоится, скорее всего, в Мариуполе. До конца лета он будет организован. Сроки определяются нашими следственными органами. Задача — максимально открытое проведение трибунала", — сказал Пушилин, добавив, что подготовка к суду сейчас находится в активной стадии.

Ранее Лайф публиковал кадры из филармонии в Мариуполе, где пройдёт трибунал над членами нацбатальона "Азов"*. Это здание было выбрано в качестве места проведения суда, так как меньше всего пострадало во время боевых действий. Строительные работы по плану должны завершиться к 1 сентября.