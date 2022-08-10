Путин открыл движение по новому мосту в Череповце

Президент России Владимир Путин дал старт движению по новому мосту через реку Шексну в Вологодской области, который свяжет четыре крупных микрорайона Череповца. К церемонии глава государства присоединился по видеосвязи.

Президент России Владимир Путин дал старт движению по новому мосту в Череповце. Видео © LIFE

"От души поздравляю всех, кто участвовал в реализации проекта: рабочих, инженеров, проектировщиков. Благодарю за ваш труд, за ваше мастерство, за новые технические решения, которые воплотились в этом прекрасном сооружении", — приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Новый переход разгрузит движение на Октябрьском мосту, который ранее был единственным в городе. Теперь оптимизируется движение общественного транспорта, а также мост позволит удобнее добираться до производственных площадок крупных компаний — "Северстали" и "Фосагро".

Объект сдан с опережением графика — на три года раньше. Теперь Архангельский мост в Череповце станет первым в России, на котором Н-образные пилоны стальными тросами соединяются с дорожным полотном параллельно друг другу, напоминая конструкцию музыкальной арфы. В Вологодской области это самый длинный мост, его протяжённость — 1,132 км.