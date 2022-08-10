НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 августа, 08:52

Путин отметил мужество работающих в Донбассе российских строителей

Президент РФ Владимир Путин отметил мужество и профессионализм российских строителей, которые оказывают помощь в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик. Слова признательности глава государства произнёс на церемонии открытия нового мостового перехода через реку Шексну в Череповце, в которой он принял участие по видеосвязи.

Путин отметил мужество строителей из России, работающих в ДНР и ЛНР. Видео © LIFE

"Особо отмечу ту помощь, которую наши строители, проявляя мужество и профессионализм, оказывают жителям Донецкой и Луганской народных республик", — сказал президент.

Он обратил внимание на то, что в данной отрасли задействованы миллионы людей, что все они являются настоящими мастерами, "которые создают облик современной России, возводят прочный фундамент для её развития во всех областях".

"Но в основе основ всегда будет почётный, созидательный, уважаемый труд строителей, ваши поистине золотые руки, опыт, компетенции, ваше ответственное отношение к делу", — подчеркнул глава государства.

Пушилин: Первая группа северокорейских строителей приедет в ДНР в ближайшее время

Пушилин: Первая группа северокорейских строителей приедет в ДНР в ближайшее время

Ранее Лайф писал, что заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин обсудил с главой ДНР объёмы восстановительных работ в Волновахе и Мариуполе. По словам Дениса Пушилина, южные города ожидает стройка беспрецедентного масштаба в очень короткие сроки, а вице-премьер предложил нетривиальный вариант решения проблемы.

Обложка ©

kremlin.ru

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров