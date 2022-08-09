НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 августа, 08:04

Пушилин: Первая группа северокорейских строителей приедет в ДНР в ближайшее время

ДНР ведёт переговоры с КНДР о том, чтобы задействовать в республике северокорейских строителей. Первая группа (бригадиры, которые оценят объёмы работы) должна прибыть в самое ближайшее время. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин.

"С учётом той стройки грандиозной, которая у нас сейчас развернулась, и она будет только набирать обороты, нам непосредственно потребуются строители, и здесь ведутся переговоры уже о том, чтобы строители, в том числе из Северной Кореи, тоже бригадами заезжали непосредственно на восстановление территорий ДНР", — отметил он в эфире "Соловьёв LIVE".

Пушилин подчеркнул, что строители из КНДР — высококвалифицированные, дисциплинированные и показывают очень хороший результат.

Кореевед объяснил высокую производительность строителей из КНДР в России

Кореевед объяснил высокую производительность строителей из КНДР в России

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о высокой производительности рабочих из КНДР. По его словам, например, один плиточник из Северной Кореи работает в два с половиной раза быстрее специалиста из России. При этом вице-премьер отметил, что трудовой рынок КНДР очень интересный, но закрытый.

Обложка ©

ТАСС / AP / Wong Maye-E

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров