Пушилин: Первая группа северокорейских строителей приедет в ДНР в ближайшее время

ДНР ведёт переговоры с КНДР о том, чтобы задействовать в республике северокорейских строителей. Первая группа (бригадиры, которые оценят объёмы работы) должна прибыть в самое ближайшее время. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин.

"С учётом той стройки грандиозной, которая у нас сейчас развернулась, и она будет только набирать обороты, нам непосредственно потребуются строители, и здесь ведутся переговоры уже о том, чтобы строители, в том числе из Северной Кореи, тоже бригадами заезжали непосредственно на восстановление территорий ДНР", — отметил он в эфире "Соловьёв LIVE".

Пушилин подчеркнул, что строители из КНДР — высококвалифицированные, дисциплинированные и показывают очень хороший результат.