Пушилин: Первая группа северокорейских строителей приедет в ДНР в ближайшее время
ДНР ведёт переговоры с КНДР о том, чтобы задействовать в республике северокорейских строителей. Первая группа (бригадиры, которые оценят объёмы работы) должна прибыть в самое ближайшее время. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин.
"С учётом той стройки грандиозной, которая у нас сейчас развернулась, и она будет только набирать обороты, нам непосредственно потребуются строители, и здесь ведутся переговоры уже о том, чтобы строители, в том числе из Северной Кореи, тоже бригадами заезжали непосредственно на восстановление территорий ДНР", — отметил он в эфире "Соловьёв LIVE".
Пушилин подчеркнул, что строители из КНДР — высококвалифицированные, дисциплинированные и показывают очень хороший результат.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о высокой производительности рабочих из КНДР. По его словам, например, один плиточник из Северной Кореи работает в два с половиной раза быстрее специалиста из России. При этом вице-премьер отметил, что трудовой рынок КНДР очень интересный, но закрытый.
ТАСС / AP / Wong Maye-E