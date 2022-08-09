Российская система бронирования авиабилетов будет работать на отечественном ПО

Российская система бронирования авиабилетов будет работать исключительно на отечественном программном обеспечении. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

"В автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП) будет использоваться только российское программное обеспечение", — указано в тексте.

Поясняется, что это защитит систему от возможных санкций со стороны недружественных государств и обезопасит персональные данные россиян, бронирующих билеты на внутренние рейсы. Нововведения начнут действовать с 30 октября 2022 года.