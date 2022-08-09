Российская система бронирования авиабилетов будет работать на отечественном ПО
Российская система бронирования авиабилетов будет работать исключительно на отечественном программном обеспечении. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.
"В автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП) будет использоваться только российское программное обеспечение", — указано в тексте.
Поясняется, что это защитит систему от возможных санкций со стороны недружественных государств и обезопасит персональные данные россиян, бронирующих билеты на внутренние рейсы. Нововведения начнут действовать с 30 октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что "Сколтех" и НИИ радио разрабатывают проект по созданию российского оборудования для обеспечения связи шестого поколения — 6G. Работы будут включать создание необходимой техники от уровня прототипов до постановки на производство, вопросы компонентной базы, а также разработку нормативно-правовой базы и исследования электромагнитной безопасности новых сетей.
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