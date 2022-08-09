Bloomberg написал о "спасении" Путиным Эрдогана в критический для Турции момент
Президент России Владимир Путин оказал поддержку турецкому коллеге Реджепу Эрдогану в критически важный момент. Об этом во вторник сообщает Bloomberg. По мнению автора статьи, договорённости о частичном переходе Турции к оплате российского газа в рублях стабилизирует курс лиры и предотвратит новую волну повышения цен. А в преддверии турецких выборов, которые состоятся летом 2023 года, это может иметь решающее значение.
Отметим, что, по данным Metropoll, снижение рейтингов Эрдогана обусловлено именно обвалом турецкой валюты.
"Поддержка со стороны Путина будет благом для Эрдогана, поскольку до всеобщих выборов президента Турции осталось меньше года, а Анкаре необходимо стабилизировать экономику", — сказано заметке Bloomberg.
Напомним, что переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в Сочи 5 августа. Среди прочего лидеры договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях, а также обсудили применение в Турции карты "Мир".