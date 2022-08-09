Bloomberg написал о "спасении" Путиным Эрдогана в критический для Турции момент

Президент России Владимир Путин оказал поддержку турецкому коллеге Реджепу Эрдогану в критически важный момент. Об этом во вторник сообщает Bloomberg. По мнению автора статьи, договорённости о частичном переходе Турции к оплате российского газа в рублях стабилизирует курс лиры и предотвратит новую волну повышения цен. А в преддверии турецких выборов, которые состоятся летом 2023 года, это может иметь решающее значение.