Два работника РЭС погибли при наезде автомобиля на мину в Лисичанске

В Лисичанске подорвался автомобиль, в котором ехали работники районной электрической сети. Как сообщили в телеграм-канале Правительства Луганской Народной Республики, двое сотрудников погибли, ещё один находится в тяжёлом состоянии в больнице.

"В лесополосе возле высоковольтной линии 220 кВ "Лисичанская" на противотанковой мине подорвался автомобиль УАЗ, в котором находились три сотрудника Лисичанского РЭС. В результате взрыва двое мужчин 1969 и 1973 года рождения погибли на месте", — сказано в сообщении.

Их коллега 1981 года рождения в данный момент находится в Новоайдарской многопрофильной больнице в тяжёлом состоянии.