Посол России в Эстонии возмутился националистическим заявлением премьера Каллас о визах для россиян
Посол России в Эстонии Владимир Липаев назвал националистическим заявление премьер-министра республики Каи Каллас о том, что страны Евросоюза должны прекратить выдавать въездные визы россиянам. Об этом дипломат заявил в среду в эфире "России 24".
Он отметил, что Каллас — амбициозная карьеристка, которая рассчитывает пробиться на политические вершины путём русофобии.
"То, что это националистическое заявление, это совершенно однозначно. Но надо сказать, что госпожа Каллас уже не первый раз делает подобные громкие заявления, она позиционирует себя как политик европейского масштаба, у неё большие амбиции на будущее, и она считает необходимым напоминать о себе время от времени вот такими декларациями", — подчеркнул Липаев.
Напомним, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала власти стран Евросоюза прекратить выдавать въездные визы россиянам. Она напомнила, что после начала специальной военной операции на Украине Евросоюз закрыл авиасообщение с Россией, но страны Шенгенской зоны продолжают выдавать визы гражданам страны.