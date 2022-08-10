Россиянка с чёрными крыльями упала с высоты и разбилась насмерть на съёмках клипа ко дню рождения

В городе Дивногорске девушка разбилась насмерть, упав с четырёхметровой высоты на местной набережной. Как сообщает ТВК "Красноярск", она снимала клип к своему 23-летию.

Подруга погибшей рассказала, что всё произошло вечером 8 августа на набережной Дивногорска. Девушка Ольга снимала видеоклип к дню рождения: она облачилась в "ангела" с чёрными крыльями за спиной. Оператором была её сестра. Но, как сообщает краевое управление Следственного комитета, в момент трагедии Ольга была пьяна.

"По данным проверки, около 23 часов 08 августа 2022 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе со своей подругой приехала на смотровую площадку набережной города Дивногорска для съёмки любительского видеоклипа. В ходе съёмки женщина, грубо пренебрегая правилами личной безопасности, перелезла через перила ограждения смотровой площадки и, не удержавшись, упала вниз с четырёхметровой высоты", — сообщили в СК.