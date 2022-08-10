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10 августа, 08:20

Россиянка с чёрными крыльями упала с высоты и разбилась насмерть на съёмках клипа ко дню рождения

В Дивногорске девушка разбилась насмерть, упав с высоты на съёмках клипа ко дню рождения

<p>Погибшая девушка. Обложка © <a href="https://tvk6.ru/publications/news/68442/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ТВК "Красноярск"</a></p>

Погибшая девушка. Обложка © ТВК "Красноярск"

В городе Дивногорске девушка разбилась насмерть, упав с четырёхметровой высоты на местной набережной. Как сообщает ТВК "Красноярск", она снимала клип к своему 23-летию.

Подруга погибшей рассказала, что всё произошло вечером 8 августа на набережной Дивногорска. Девушка Ольга снимала видеоклип к дню рождения: она облачилась в "ангела" с чёрными крыльями за спиной. Оператором была её сестра. Но, как сообщает краевое управление Следственного комитета, в момент трагедии Ольга была пьяна.

"По данным проверки, около 23 часов 08 августа 2022 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе со своей подругой приехала на смотровую площадку набережной города Дивногорска для съёмки любительского видеоклипа. В ходе съёмки женщина, грубо пренебрегая правилами личной безопасности, перелезла через перила ограждения смотровой площадки и, не удержавшись, упала вниз с четырёхметровой высоты", — сообщили в СК.

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Оксана Попова

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