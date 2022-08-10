"За чей счёт банкет?": Ярость немцев вынудила главу МВД Германии извиниться за скандальные фото с Кличко

Глава МВД Германии Нэнси Фезер извинилась за фотографии, на которых она вместе с министром труда и социальной политики ФРГ Хубертусом Хайлем распивает шампанское и веселится в компании мэра Киева Виталия Кличко. Об этом пишет Die Welt.

"Нас пригласили на вечер с послом и с мэром Киева Виталием Кличко, и в итоге мы выбрали тот же напиток, что и он. Я бы больше так не делала. Потому что это выражает всё, что неуместно, когда ты приезжаешь из другой страны", — сказала она.

Фезер добавила, что снимки в целом соответствовали атмосфере в украинской столице. По её словам, горожане ходят за покупками, на улицах высаживают цветы, а бары и кафе полны посетителей. Однако немцы раскритиковали главу МВД Германии, возмутившись, за чей же счёт был этот "банкет".

"Когда во время визита немецкого политика в Киев хлопают пробки от шампанского, немецкому налогоплательщику становится дорого", — написала в комментариях Christa M.

А пользователь Adam C. призвал немецкую аудиторскую службу проверить расходы, потраченные на поездку, ведь она явно не носила делового характера. Они обсуждали "вечный безвизовый режим или свободу передвижения для украинцев, как для граждан ЕС", пошутил Gabriele S. В целом комментаторы сошлись на том, что Фезер сожалеет не о визите, а лишь о придании ему излишней огласки.