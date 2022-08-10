Омский депутат объявлен в розыск за фейки о Российской армии

Куйбышевский районный суд объявил в розыск депутата Омского горсовета Дмитрия Петренко, обвиняемого в распространении фейков об армии. Он сбежал из-под домашнего ареста, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Его объявили в розыск с изменением меры пресечения на заключение под стражу. Он не являлся на заседания суда, его подвергали приводу, поступила информация, что он находится за пределами РФ", — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, народный избранник в телеграм-канале выложил пост о том, что якобы Российская армия применяет военную тактику, "идущую вразрез с интересами простого населения Украины". После в отношении него было возбуждено уголовное дело о дискредитации ВС РФ. Петренко запретили общаться со СМИ, пользоваться соцсетями, а также покидать жильё в ночные часы.