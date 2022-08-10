Омский депутат объявлен в розыск за фейки о Российской армии
Омского депутата Дмитрия Петренко объявили в розыск по делу о дискредитации ВС России
Депутат Омского городского совета Дмитрий Петренко. Обложка © Омский городской совет
Куйбышевский районный суд объявил в розыск депутата Омского горсовета Дмитрия Петренко, обвиняемого в распространении фейков об армии. Он сбежал из-под домашнего ареста, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"Его объявили в розыск с изменением меры пресечения на заключение под стражу. Он не являлся на заседания суда, его подвергали приводу, поступила информация, что он находится за пределами РФ", — сказал собеседник агентства.
По данным следствия, народный избранник в телеграм-канале выложил пост о том, что якобы Российская армия применяет военную тактику, "идущую вразрез с интересами простого населения Украины". После в отношении него было возбуждено уголовное дело о дискредитации ВС РФ. Петренко запретили общаться со СМИ, пользоваться соцсетями, а также покидать жильё в ночные часы.
Ранее Лайф сообщал, что на депутата Горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову был составлен административный протокол по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. А региональные парламентарии обратились к председателю СК Бастрыкину с заявлением о привлечении коллеги к уголовной ответственности из-за опубликованного ею в соцсетях комментария о военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. Позже в отношении неё было возбуждено уголовное дело о фейках о Вооружённых силах РФ. В настоящий момент она находится в розыске.
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