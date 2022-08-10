Глава Ростуризма напомнила премьеру Эстонии, что свобода передвижения — это право, а не привилегия

Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова прокомментировала слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что страны Евросоюза должны прекратить выдавать въездные визы россиянам. Она напомнила, что туристы и путешественники из нашей страны "тратили миллиарды долларов на отдых в европейских странах", так что ещё вопрос, кто потеряет больше от такого решения.

"Хотелось бы всё же поправить госпожу Каллас: путешествия, свобода передвижений — это одно из основных прав человека, а не привилегия! Вне зависимости от страны посещения", — написала в своём Telegram-канале руководитель Ростуризма.

Догузова отметила, что любой здравомыслящий человек будет против подобных ограничений. Она выразила надежду, что большинство европейских коллег не станут принимать опрометчивых решений и будут готовы лишь наращивать сотрудничество в сфере туризма с нашей страной.