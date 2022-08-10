Глава Ростуризма напомнила премьеру Эстонии, что свобода передвижения — это право, а не привилегия
Глава Ростуризма Догузова предложила подумать, кто потеряет больше от предложения Эстонии не пускать россиян в Европу
Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова прокомментировала слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что страны Евросоюза должны прекратить выдавать въездные визы россиянам. Она напомнила, что туристы и путешественники из нашей страны "тратили миллиарды долларов на отдых в европейских странах", так что ещё вопрос, кто потеряет больше от такого решения.
"Хотелось бы всё же поправить госпожу Каллас: путешествия, свобода передвижений — это одно из основных прав человека, а не привилегия! Вне зависимости от страны посещения", — написала в своём Telegram-канале руководитель Ростуризма.
Догузова отметила, что любой здравомыслящий человек будет против подобных ограничений. Она выразила надежду, что большинство европейских коллег не станут принимать опрометчивых решений и будут готовы лишь наращивать сотрудничество в сфере туризма с нашей страной.
Напомним, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала власти стран Евросоюза прекратить выдавать въездные визы россиянам. Она напомнила, что после начала специальной военной операции на Украине Евросоюз закрыл авиасообщение с Россией, но страны Шенгенской зоны продолжают выдавать визы гражданам страны.