Мэр Горловки показал разрушенный в результате удара ВСУ развлекательный центр
Мэр Горловки Приходько заявил, что ВСУ обстреляли развлекательный центр
Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили несколько снарядов в здание развлекательного центра в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько, опубликовав фото разрушений.
"Украинские силовики подвергли обстрелу жилой массив "Солнечный". Стало известно о попадании вражеских снарядов в районе автобусной остановки по ул. Гречнева и в здание развлекательного центра "Бермуды", — написал градоначальник в телеграм-канале.
По словам Приходько, ВСУ хаотично обстреливают город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил. Жаркий бой развернулся в районе Зайцева. Мэр написал, что у войск ДНР, ЛНР и РФ есть успехи. Жителей просят оставаться в укрытиях и максимально ограничить перемещение по местности.
Ранее Лайф сообщал, что Вооружённые силы РФ уничтожили арсенал ВСУ с 45 тоннами боеприпасов, поставленных странами НАТО. Кроме того, они поразили украинский ЗРК "Бук-М1" и пять складов боеприпасов.