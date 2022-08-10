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10 августа, 07:22

Мэр Горловки показал разрушенный в результате удара ВСУ развлекательный центр

Мэр Горловки Приходько заявил, что ВСУ обстреляли развлекательный центр

<p>Развлекательный центр в Горловке после удара ВСУ. Фото © t.me / <a href="https://t.me/Prikhodko1970" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Prikhodko1970</a></p>

Развлекательный центр в Горловке после удара ВСУ. Фото © t.me / Prikhodko1970

Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили несколько снарядов в здание развлекательного центра в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько, опубликовав фото разрушений.

Развлекательный центр в Горловке после удара ВСУ. Фото © t.me / Prikhodko1970

Развлекательный центр в Горловке после удара ВСУ. Фото © t.me / Prikhodko1970

Развлекательный центр в Горловке после удара ВСУ. Фото © t.me / Prikhodko1970

Развлекательный центр в Горловке после удара ВСУ. Фото © t.me / Prikhodko1970

"Украинские силовики подвергли обстрелу жилой массив "Солнечный". Стало известно о попадании вражеских снарядов в районе автобусной остановки по ул. Гречнева и в здание развлекательного центра "Бермуды", — написал градоначальник в телеграм-канале.

По словам Приходько, ВСУ хаотично обстреливают город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил. Жаркий бой развернулся в районе Зайцева. Мэр написал, что у войск ДНР, ЛНР и РФ есть успехи. Жителей просят оставаться в укрытиях и максимально ограничить перемещение по местности.

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Ранее Лайф сообщал, что Вооружённые силы РФ уничтожили арсенал ВСУ с 45 тоннами боеприпасов, поставленных странами НАТО. Кроме того, они поразили украинский ЗРК "Бук-М1" и пять складов боеприпасов.

Андрей Бражников

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