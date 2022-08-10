Мэр Горловки сообщил об активных боях в районе посёлка Зайцево

В ДНР в районе посёлка Зайцево, который находится к северу от Горловки, союзные силы ведут активные бои с украинскими военными. Сам город находится под интенсивным обстрелом ВСУ. В результате попадания снарядов разрушено несколько жилых домов, уничтожен развлекательный центр "Бермуды". Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

"Идёт сильный бой в районе Зайцева. Враг хаотично обстреливает город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил. Просим всех оставаться в укрытиях и максимально ограничить перемещение по городу", — написал глава города, добавив, что в районе Зайцева Верхняя Жованка "есть успехи".