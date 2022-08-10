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Опубликовано 10 августа 2022, 08:17

Мэр Горловки сообщил об активных боях в районе посёлка Зайцево

Дом, разрушенный в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ. © t.me / Приходько РИК

Дом, разрушенный в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ. © t.me / Приходько РИК

В ДНР в районе посёлка Зайцево, который находится к северу от Горловки, союзные силы ведут активные бои с украинскими военными. Сам город находится под интенсивным обстрелом ВСУ. В результате попадания снарядов разрушено несколько жилых домов, уничтожен развлекательный центр "Бермуды". Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

"Идёт сильный бой в районе Зайцева. Враг хаотично обстреливает город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил. Просим всех оставаться в укрытиях и максимально ограничить перемещение по городу", — написал глава города, добавив, что в районе Зайцева Верхняя Жованка "есть успехи".

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сегодня с утра украинские военные выпустили по Горловке восемь снарядов калибром 152 мм, пять — 155 мм и 10 — калибром 122 мм. Примерно десять мин было выпущено по южной части Зайцева.

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Ранее мэр Горловки показал развлекательный центр, разрушенный в результате удара украинских военных. Кроме того, он сообщил, что в ходе обстрела ВСУ жилого массива "Солнечный" один из снарядов упал в районе автобусной остановки. Информации о пострадавших пока нет.

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Александра Васильева
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