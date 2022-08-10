Министерства и ведомства запросили из бюджета дополнительные 5 трлн рублей в год

Министерства и ведомства подали заявки на дополнительное финансирование из федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

Запрашиваемая сумма — порядка пяти триллионов рублей ежегодно. По словам главы министерства Антона Силуанова, плановый период характеризуется высокими рисками для сбалансированности федерального бюджета.

"С одной стороны, нужно не нарушить макроэкономическую устойчивость, основанную на финансовой стабильности. С другой стороны, выполнить все взятые обязательства и обеспечить выполнение намеченных целей в экономике и в социальной сфере", — объяснил он.