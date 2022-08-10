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10 августа, 08:33

Эксперт рассказал, когда доллар снова будет стоить 80 рублей

Эксперт Бабин допустил ослабление рубля при снижении спроса на энергоресурсы

В случае серьёзной рецессии и падения мирового спроса на энергоресурсы может произойти обвал рубля. Сейчас его курс крепко поддерживается хорошей экспортной выручкой российских компаний и большим предложением иностранной валюты. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин в беседе с "Праймом".

"В то же время спрос остаётся неустойчивым из-за медленного восстановления импорта. К тому же ЦБ в ежеквартальном докладе отметил, что его базовый сценарий предполагает возобновление покупок валюты в рамках нового бюджетного правила только с 2023 года",  отметил он.

По его словам, высокие цены на сырьё, прежде всего нефть и газ, защищают рубль от воздействия санкций и геополитической неопределённости. Но если их стоимость пойдёт вниз, то национальная валюта начнёт слабнуть. В этом случае мы можем увидеть возвращение стоимости доллара выше 80 рублей, заключил Бабин.

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Ранее сообщалось, что резкое укрепление курса рубля к евро превратилось в "головную боль" для западных банков. Покидая Россию, они терпят огромные убытки. Так, французский кредитный банк Societe Generale SA по итогам второго квартала этого года зафиксировал доналоговые потери в размере 3,3 миллиарда евро.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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