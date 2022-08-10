Эксперт рассказал, когда доллар снова будет стоить 80 рублей

В случае серьёзной рецессии и падения мирового спроса на энергоресурсы может произойти обвал рубля. Сейчас его курс крепко поддерживается хорошей экспортной выручкой российских компаний и большим предложением иностранной валюты. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин в беседе с "Праймом".

"В то же время спрос остаётся неустойчивым из-за медленного восстановления импорта. К тому же ЦБ в ежеквартальном докладе отметил, что его базовый сценарий предполагает возобновление покупок валюты в рамках нового бюджетного правила только с 2023 года", — отметил он.

По его словам, высокие цены на сырьё, прежде всего нефть и газ, защищают рубль от воздействия санкций и геополитической неопределённости. Но если их стоимость пойдёт вниз, то национальная валюта начнёт слабнуть. В этом случае мы можем увидеть возвращение стоимости доллара выше 80 рублей, заключил Бабин.