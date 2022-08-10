Следствие признало терактом удар ВСУ по СИЗО в Еленовке

Следствие квалифицировало удар Вооружённых сил Украины по следственному изолятору в Еленовке, где содержались пленные, как теракт. Об этом сообщила официальный представитель Генпрокуратуры ДНР Виталия Чернявская.

"Направление удара, а также тип боеприпасов в настоящее время устанавливается, извлечённые с места происшествия осколки боеприпасов направлены для проведения экспертиз. Уголовное дело возбуждено по факту совершения террористического акта по пункту б части 3 статьи 229 Уголовного кодекса ДНР", — рассказала она журналистам.