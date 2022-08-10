Следствие признало терактом удар ВСУ по СИЗО в Еленовке
Следствие квалифицировало удар Вооружённых сил Украины по следственному изолятору в Еленовке, где содержались пленные, как теракт. Об этом сообщила официальный представитель Генпрокуратуры ДНР Виталия Чернявская.
"Направление удара, а также тип боеприпасов в настоящее время устанавливается, извлечённые с места происшествия осколки боеприпасов направлены для проведения экспертиз. Уголовное дело возбуждено по факту совершения террористического акта по пункту б части 3 статьи 229 Уголовного кодекса ДНР", — рассказала она журналистам.
Напомним, ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержались пленные украинские военные. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор, чтобы не дать им рассказать правду в ходе допросов. 30 июля МО РФ опубликовало списки жертв и пострадавших в результате удара — всего 50 погибших и 73 раненых.
LIFE