В ходе беседы лже-Кличко поинтересовался у Мартинеса-Альмейды о ситуации с украинскими беженцами в Испании. Тот сообщил, что до февраля 2022 года в Мадриде было примерно десять тысяч украинцев, а после приехали ещё около двух с половиной тысяч человек. Тогда собеседник мэра испанской столицы посетовал, что, вместо того чтобы сражаться за родину, многие украинские мужчины уехали за рубеж, а на фронте между тем не хватает солдат. Лже-Кличко попросил своего мадридского коллегу помочь в депортации мужчин с украинским гражданством в Незалежную, чтобы они пополнили ряды ВСУ. И тот с энтузиазмом согласился.