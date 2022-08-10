Мэр Мадрида пообещал депортировать украинских беженцев домой, чтобы те воевали за родину
Мэр Мадрида Мартинес-Альмейда пообещал пранкерам помочь пополнить ряды ВСУ за счёт депортированных украинцев
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли градоначальника Мадрида Хосе-Луиса Мартинеса-Альмейду от имени главы Администрации города Киева Виталия Кличко. Видео разговора было показано в новом выпуске шоу "ВиЛ" на Rutube.
В ходе беседы лже-Кличко поинтересовался у Мартинеса-Альмейды о ситуации с украинскими беженцами в Испании. Тот сообщил, что до февраля 2022 года в Мадриде было примерно десять тысяч украинцев, а после приехали ещё около двух с половиной тысяч человек. Тогда собеседник мэра испанской столицы посетовал, что, вместо того чтобы сражаться за родину, многие украинские мужчины уехали за рубеж, а на фронте между тем не хватает солдат. Лже-Кличко попросил своего мадридского коллегу помочь в депортации мужчин с украинским гражданством в Незалежную, чтобы они пополнили ряды ВСУ. И тот с энтузиазмом согласился.
"Мадрид поддерживает отправку украинцев обратно на Украину для участия в боевых действиях. Я думаю, что, несомненно, необходимо ещё больше солдат для участия в боевых действиях против России. И Мадрид на сегодня обладает транспортными возможностями, если такая необходимость возникнет, для депортации людей на Украину", — заявил пранкерам Мартинес-Альмейда.
А ранее пранкеры разыграли главу Варшавы Рафала Тшасковского. Во время разговора последний заявил о безумии польского правительства и президента, а также посетовал на финансовые проблемы, возникшие из-за прибытия в республику украинских беженцев.