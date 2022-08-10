ВС РФ подавили два украинских взвода РСЗО "Град"

Два украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" были уничтожены в рамках контрбатарейной борьбы в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Подавлены два украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", а также два артиллерийских взвода орудий Д-20 и два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населённых пунктов Кирово, Северск и Верхнекаменское", — проинформировал он.