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10 августа, 09:13

ВС РФ подавили два украинских взвода РСЗО "Град"

Два украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" были уничтожены в рамках контрбатарейной борьбы в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Подавлены два украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", а также два артиллерийских взвода орудий Д-20 и два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населённых пунктов Кирово, Северск и Верхнекаменское", — проинформировал он.

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Ранее сообщалось, что до 70 националистов и 14 единиц автомобильной техники были уничтожены в результате удара ВКС России по позициям неприятеля в Херсонской и Николаевской областях.

Обложка ©

flickr.com / Ministry of Defense of Ukraine

Алексей Берковиц

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