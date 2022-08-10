ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 августа 2022, 09:13

ВС РФ подавили два украинских взвода РСЗО "Град"

Два украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" были уничтожены в рамках контрбатарейной борьбы в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Подавлены два украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", а также два артиллерийских взвода орудий Д-20 и два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населённых пунктов Кирово, Северск и Верхнекаменское", — проинформировал он.

МО: ВС РФ уничтожили арсенал ВСУ с 45 тоннами боеприпасов, поставленных странами НАТО
МО: ВС РФ уничтожили арсенал ВСУ с 45 тоннами боеприпасов, поставленных странами НАТО

Ранее сообщалось, что до 70 националистов и 14 единиц автомобильной техники были уничтожены в результате удара ВКС России по позициям неприятеля в Херсонской и Николаевской областях.

BannerImage

flickr.com / Ministry of Defense of Ukraine

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Донбасс
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar