ВС РФ подавили два украинских взвода РСЗО "Град"
Два украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" были уничтожены в рамках контрбатарейной борьбы в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Подавлены два украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", а также два артиллерийских взвода орудий Д-20 и два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населённых пунктов Кирово, Северск и Верхнекаменское", — проинформировал он.
Ранее сообщалось, что до 70 националистов и 14 единиц автомобильной техники были уничтожены в результате удара ВКС России по позициям неприятеля в Херсонской и Николаевской областях.