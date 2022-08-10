Памфилова исключила изменение формата выборов в сентябре из-за ковида

Российские регионы не смогут поменять принятый формат проведения выборов в сентябре этого года из-за увеличения числа заболевших ковидом. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

"Есть тенденция к увеличению заболеваемости ковидом, [возникают вопросы] что делать, будут ли наши регионы предпринимать шаги, можно ли изменять формат. Хочу сказать, что нет. Это исключается", — пояснила она.

По её словам, решение о голосовании на предстоящих выборах в течение нескольких дней подряд, но не более трёх, "может быть принято соответствующей избирательной комиссией не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов".

"Поэтому те решения, которые дорогие коллеги приняли, не подлежат пересмотру", — резюмировала Памфилова.