МВД Херсонской области сообщило о задержании группы пособников СБУ

В Херсонской области задержали группу пособников украинских спецслужб, которые передавали СБУ информацию о местонахождении российских военных. Об этом сообщили в УМВД Украины по региону.

Кадры допроса задержанных. Видео © ГУ МВД Украины по Херсонской области

"Сотрудники правоохранительных органов в ходе реализации оперативной информации задержали четырёх жителей Херсонской области 1977–1984 года рождения. В Голопристанском районе они перевозили по реке диверсантов, оружие, боеприпасы и оборудовали в лесу тайники", — рассказали в МВД.

Один из задержанных под видом поездок на рыбалку на велосипеде посещал места дислокации российских военных с целью последующей передачи сведений и координат ВСУ. Другой сообщил, что они перевозили на лодке автоматы и "кругляшки" — мины, а потом передавали всё это "какой-то группе партизан".







У задержанных было изъято оружие: четыре противотанковые мины с запалами, гранаты, три автомата Калашникова и патроны, два гранатомёта "Комар" польского производства, а также травматический пистолет.