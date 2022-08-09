Задержан третий подозреваемый в подрыве автомобиля с главой УСИН Херсонской области

В Херсонской области задержали члена группы, причастной к покушению на главу Управления службы исполнения наказаний (УСИН) Евгения Соболева и других высокопоставленных чиновников. Об этом сообщили в управлении МВД по региону. При обыске у мужчины были найдены боеприпасы и оружие, в числе которых гранатомёты, автоматы и пистолет Макарова.

Допрос члена банды, нападавшей на руководителей органов власти и членов администрации. Видео © ГУ МВД Херсонской области

"Сотрудниками силовых структур был задержан житель посёлка Степановка 1982 года рождения, участник группы, причастной к покушению на руководителя областного УСИН, а также подготовке к совершению тяжких и особо тяжких преступлений в отношении руководителей органов власти и представителей администрации", — рассказали правоохранители.









В тайнике, обнаруженном полицейскими, было найдено множество оружия и боеприпасов. В частности, два ручных противотанковых гранатомёта, четыре ручные гранаты РГД-5 и Ф-1, 38 бутылок с зажигательной смесью, СВУ, пять запалов для гранат, автомат АК-74, пистолет Макарова с глушителем и прочее вооружение.

В настоящий момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности.