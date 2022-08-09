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9 августа, 08:08

Задержан третий подозреваемый в подрыве автомобиля с главой УСИН Херсонской области

В Херсонской области задержали причастного к покушению на главу УСИН Евгения Соболева

В Херсонской области задержали члена группы, причастной к покушению на главу Управления службы исполнения наказаний (УСИН) Евгения Соболева и других высокопоставленных чиновников. Об этом сообщили в управлении МВД по региону. При обыске у мужчины были найдены боеприпасы и оружие, в числе которых гранатомёты, автоматы и пистолет Макарова.

Допрос члена банды, нападавшей на руководителей органов власти и членов администрации. Видео © ГУ МВД Херсонской области

"Сотрудниками силовых структур был задержан житель посёлка Степановка 1982 года рождения, участник группы, причастной к покушению на руководителя областного УСИН, а также подготовке к совершению тяжких и особо тяжких преступлений в отношении руководителей органов власти и представителей администрации", — рассказали правоохранители.

  • Содержимое тайника задержанного. Фото © ГУ МВД Херсонской области
    Содержимое тайника задержанного. Фото © ГУ МВД Херсонской области
  • Содержимое тайника задержанного. Фото © ГУ МВД Херсонской области
    Содержимое тайника задержанного. Фото © ГУ МВД Херсонской области
  • Содержимое тайника задержанного. Фото © ГУ МВД Херсонской области
    Содержимое тайника задержанного. Фото © ГУ МВД Херсонской области
  • Содержимое тайника задержанного. Фото © ГУ МВД Херсонской области
    Содержимое тайника задержанного. Фото © ГУ МВД Херсонской области

Содержимое тайника задержанного. Фото © ГУ МВД Херсонской области

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В тайнике, обнаруженном полицейскими, было найдено множество оружия и боеприпасов. В частности, два ручных противотанковых гранатомёта, четыре ручные гранаты РГД-5 и Ф-1, 38 бутылок с зажигательной смесью, СВУ, пять запалов для гранат, автомат АК-74, пистолет Макарова с глушителем и прочее вооружение.

В настоящий момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности.

В Херсоне предотвратили покушение на главу области Владимира Сальдо

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Напомним, автомобиль Соболева взорвали 18 июня. Самодельное взрывное устройство было установлено на месте парковки машины, чиновник выжил, но был доставлен в больницу с ранением. 6 июля ФСБ РФ задержала двух причастных к покушению на главу УСИН Херсонской области.

Обложка ©

Кадр из видео © ГУ МВД Херсонской области

Оксана Попова
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