Число пострадавших при взрывах на аэродроме в Крыму выросло до 14
Количество пострадавших при детонации боеприпасов накануне на аэродроме в Сакском районе Крыма увеличилось до 14, среди них госпитализирован только один. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
"К сожалению, у нас 14 раненых и один погибший. Продолжаем помощь оказывать. <…> Только один госпитализирован, остальные дома находятся, повреждения лёгкой степени тяжести", — сказал он.
Также Аксёнов заявил о том, что повреждения получили 62 многоквартирных дома и около 20 магазинов. Сейчас продолжается обход частных построек и дворов на предмет причинённого ущерба, позже по ним будет дана информация.
Напомним, днём 9 августа очевидцы сообщили о взрывах в районе аэродрома ВС РФ в крымской Новофёдоровке. В Минобороны заявили, что инцидент произошёл в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов, при этом "никакого огневого воздействия" по площадке не было. Авиационная техника на аэродроме не повреждена, однако в результате взрывов один человек погиб.