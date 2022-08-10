Число пострадавших при взрывах на аэродроме в Крыму выросло до 14

Количество пострадавших при детонации боеприпасов накануне на аэродроме в Сакском районе Крыма увеличилось до 14, среди них госпитализирован только один. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

"К сожалению, у нас 14 раненых и один погибший. Продолжаем помощь оказывать. <…> Только один госпитализирован, остальные дома находятся, повреждения лёгкой степени тяжести", — сказал он.