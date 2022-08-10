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10 августа, 09:54

Число пострадавших при взрывах на аэродроме в Крыму выросло до 14

Количество пострадавших при детонации боеприпасов накануне на аэродроме в Сакском районе Крыма увеличилось до 14, среди них госпитализирован только один. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

"К сожалению, у нас 14 раненых и один погибший. Продолжаем помощь оказывать. <…> Только один госпитализирован, остальные дома находятся, повреждения лёгкой степени тяжести", — сказал он.

Также Аксёнов заявил о том, что повреждения получили 62 многоквартирных дома и около 20 магазинов. Сейчас продолжается обход частных построек и дворов на предмет причинённого ущерба, позже по ним будет дана информация.

Аксёнов рассказал о повреждениях в результате взрывов на аэродроме в Крыму

Аксёнов рассказал о повреждениях в результате взрывов на аэродроме в Крыму

Напомним, днём 9 августа очевидцы сообщили о взрывах в районе аэродрома ВС РФ в крымской Новофёдоровке. В Минобороны заявили, что инцидент произошёл в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов, при этом "никакого огневого воздействия" по площадке не было. Авиационная техника на аэродроме не повреждена, однако в результате взрывов один человек погиб.

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Татьяна Миссуми

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