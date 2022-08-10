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10 августа, 09:42

Российские средства ПВО сбили две украинские "Точки-У" и семь ракет HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны сбили девять украинских БЛА и две баллистические ракеты "Точка-У". Об этом проинформировал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Девять украинских беспилотников были ликвидированы российскими военными в районах таких населённых пунктов, как Червоный Яр, Андреевка, Первомайское, Вернополье, Новое Харьковской области, Ивановка, Пески, Валерьяновка Донецкой Народной Республики и на западной окраине города Донецка.

"Кроме того, над населённым пунктом Крынки Херсонской области сбиты в воздухе две баллистические ракеты "Точка-У", а в районах Новая Каховка, Любимовка и Червоный Маяк Херсонской области — семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Также в районе Весёлый Кут Николаевской области перехвачено четыре снаряда реактивной системы залпового огня "Смерч", — заявил Конашенков.

Российские средства ПВО перехватили 19 снарядов HIMARS за сутки

Российские средства ПВО перехватили 19 снарядов HIMARS за сутки

Ранее Лайф сообщал, что украинские военные нанесли очередной ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр с помощью американской системы HIMARS. Большую часть ракет перехватила система ПВО.

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Getty Images / Leon Klein / Anadolu Agency

Оксана Попова

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