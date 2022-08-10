Российские средства ПВО сбили две украинские "Точки-У" и семь ракет HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны сбили девять украинских БЛА и две баллистические ракеты "Точка-У". Об этом проинформировал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Девять украинских беспилотников были ликвидированы российскими военными в районах таких населённых пунктов, как Червоный Яр, Андреевка, Первомайское, Вернополье, Новое Харьковской области, Ивановка, Пески, Валерьяновка Донецкой Народной Республики и на западной окраине города Донецка.

"Кроме того, над населённым пунктом Крынки Херсонской области сбиты в воздухе две баллистические ракеты "Точка-У", а в районах Новая Каховка, Любимовка и Червоный Маяк Херсонской области — семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Также в районе Весёлый Кут Николаевской области перехвачено четыре снаряда реактивной системы залпового огня "Смерч", — заявил Конашенков.