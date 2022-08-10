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10 августа, 09:49

В Волгограде 11-летняя девочка подожгла школу и списала всё на шалость

В Волгограде 11-летняя девочка подожгла школу от скуки, пишет kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУМВД РФ по области.

По данным правоохранителей, накануне случился пожар в школе № 92, на место был вызван пожарный наряд. Сгорела площадь в десять квадратных метров. Пострадавших, к счастью, не оказалось. Правоохранители в результате проверки выяснили, что причиной стал поджог. Позже удалось установить и виновницу "светопреставления".

"11-летняя девочка, гуляя на территории школы вместе со своей подругой, засунула под дверь помещения школы горящую бумагу, от которой начался пожар. В результате огнём было повреждено имущество, сумма ущерба устанавливается. Свой поступок девочка объяснила детской шалостью", — сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Волгоградской области.

Теперь ребёнка поставят на профилактический учёт в инспекции по делам несовершеннолетних, а родителям придётся возместить сумму нанесённого дочерью ущерба.

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Ранее мощное возгорание произошло на складе компании Ozon утром 3 августа в подмосковном селе Петровское на Новорижском шоссе. Пламя охватило более 50 тысяч квадратных метров, обрушилась часть стены и кровли. К утру 4 августа сообщалось о ликвидации открытого горения. А 8 августа пожар был полностью потушен.

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VK / Полиция Волгограда

Анатолий Симоненко

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