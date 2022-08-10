В Волгограде 11-летняя девочка подожгла школу и списала всё на шалость

В Волгограде 11-летняя девочка подожгла школу от скуки, пишет kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУМВД РФ по области.

По данным правоохранителей, накануне случился пожар в школе № 92, на место был вызван пожарный наряд. Сгорела площадь в десять квадратных метров. Пострадавших, к счастью, не оказалось. Правоохранители в результате проверки выяснили, что причиной стал поджог. Позже удалось установить и виновницу "светопреставления".

"11-летняя девочка, гуляя на территории школы вместе со своей подругой, засунула под дверь помещения школы горящую бумагу, от которой начался пожар. В результате огнём было повреждено имущество, сумма ущерба устанавливается. Свой поступок девочка объяснила детской шалостью", — сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Волгоградской области.