"Одно ножевое — в сердце и два — в голову": Врачи ввели в кому ребёнка, изрезанного подростком под Белгородом

Девушка с ребёнком, на которых в Белгородской области напал подросток с отвёрткой, находятся в больнице. Молодая мама в сознании, но не может двигаться. У неё повреждены щека и челюсть, а мальчик в коме. Злоумышленник ранил его в сердце. Об этом рассказал родственник пострадавших Виктор.

"Ребёнок в коме, у него — ножевое ранение в сердце и два ножевых в голову. Мама в сознании, но она не двигается, у неё разрезана щека и повреждена челюсть. Надеемся, что всё будет хорошо", — сказал мужчина в беседе с телеканалом "360".

По его словам, у мамы есть ещё один ребёнок. Нападение произошло 9 августа в середине дня, когда женщина возвращалась с мальчиком из детского сада. Преступника полицейские нашли при помощи собак. Он прятался в камышах. По словам мужчины, у 16-летнего парня семья очень благополучная. Он считает, что у подростка "что-то переклинило", раз тот пошёл на такое преступление. Подробностями состояния пострадавших с телеканалом поделилась также сестра мужа девушки.

"Звонила сегодня брату, сказал, что состояние очень плохое. Ребёнку сделали операцию на сердце, его ввели в искусственную кому. Пока ничего не известно. Невестка моя тоже в реанимации. Она в сознании, но без движения. У неё переломы ключицы и рёбер, порез лица. Он (напавший. — Прим. Лайфа) не только их порезал, но ещё и избил", — рассказала женщина.

По её словам, подросток был наркоманом, он хотел ограбить девушку, чтобы купить себе дозу. При этом в школе парня характеризуют как "хорошего мальчика и ученика".