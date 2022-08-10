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10 августа, 10:47

В Самаре 12-летняя девочка изрезала ножом мать и маленькую сестру

12-летняя девочка напала с ножом на мать и четырёхлетнюю сестру в Самаре. Обеих пострадавших со множественными ранениями доставили в реанимацию областной больницы, врачи борются за их жизнь. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошёл сегодня утром в квартире семьи. Мотивы подростка выясняются. Известно, что родители девочки развелись в прошлом году. Семья на спецучёте не состояла.

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А ранее в Белгородской области 16-летний подросток хотел ограбить женщину с ребёнком и набросился на них с отвёрткой. Мать с мальчиком чудом выжили, сейчас они находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

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Shutterstock

Александра Вишнякова

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