В Самаре 12-летняя девочка изрезала ножом мать и маленькую сестру

12-летняя девочка напала с ножом на мать и четырёхлетнюю сестру в Самаре. Обеих пострадавших со множественными ранениями доставили в реанимацию областной больницы, врачи борются за их жизнь. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошёл сегодня утром в квартире семьи. Мотивы подростка выясняются. Известно, что родители девочки развелись в прошлом году. Семья на спецучёте не состояла.