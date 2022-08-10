В Самаре 12-летняя девочка изрезала ножом мать и маленькую сестру
12-летняя девочка напала с ножом на мать и четырёхлетнюю сестру в Самаре. Обеих пострадавших со множественными ранениями доставили в реанимацию областной больницы, врачи борются за их жизнь. Об этом сообщает SHOT.
Инцидент произошёл сегодня утром в квартире семьи. Мотивы подростка выясняются. Известно, что родители девочки развелись в прошлом году. Семья на спецучёте не состояла.
А ранее в Белгородской области 16-летний подросток хотел ограбить женщину с ребёнком и набросился на них с отвёрткой. Мать с мальчиком чудом выжили, сейчас они находятся в больнице в тяжёлом состоянии.
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