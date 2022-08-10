НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 августа, 10:27

Мосгорсуд не стал отменять заочный арест украинского журналиста Гордона

Московский городской суд признал законным заочный арест в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона по делу о фейках против ВС РФ.

"Постановление Басманного районного суда Москвы оставить без изменений", — говорится в решении судьи апелляционной инстанции.

"Этого красавца давно надо было приземлить": Гаспарян призвал убрать из продажи книги объявленного в розыск Гордона

"Этого красавца давно надо было приземлить": Гаспарян призвал убрать из продажи книги объявленного в розыск Гордона

Напомним, ранее Лайф писал, что Следком завёл дело на украинского журналиста Дмитрия Гордона за призывы к нападению на Россию. В ведомстве сообщали, что интервьюер также распространял под видом достоверных данных ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах ВС РФ гражданской инфраструктуры и мирных граждан. После возбуждения дела МВД России объявило Гордона в розыск, а 22 июля Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста.

Обложка ©

ТАСС / Николай Петров / БелТА

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров