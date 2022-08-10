Мосгорсуд не стал отменять заочный арест украинского журналиста Гордона
Московский городской суд признал законным заочный арест в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона по делу о фейках против ВС РФ.
"Постановление Басманного районного суда Москвы оставить без изменений", — говорится в решении судьи апелляционной инстанции.
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Напомним, ранее Лайф писал, что Следком завёл дело на украинского журналиста Дмитрия Гордона за призывы к нападению на Россию. В ведомстве сообщали, что интервьюер также распространял под видом достоверных данных ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах ВС РФ гражданской инфраструктуры и мирных граждан. После возбуждения дела МВД России объявило Гордона в розыск, а 22 июля Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста.
ТАСС / Николай Петров / БелТА