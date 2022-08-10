Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о завершении зачистки на заводе Knauf в Соледаре от "бандеровских элементов". Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Бойцы спецназа "Ахмат" совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР взяли под контроль завод "Кнауф" в Соледаре. Дорогой БРАТ, и.о. командира спецназа "Ахмат" Ахмед Комбат Сайдарханов, докладывает, что территория предприятия зачищена от бандеровских элементов", — написал Кадыров.