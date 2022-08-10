Кадыров сообщил о завершении зачистки на заводе Knauf в Соледаре
Кадыров: Территория завода Knauf в Соледаре зачищена от "бандеровских элементов"
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о завершении зачистки на заводе Knauf в Соледаре от "бандеровских элементов". Об этом он написал в своём телеграм-канале.
"Бойцы спецназа "Ахмат" совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР взяли под контроль завод "Кнауф" в Соледаре. Дорогой БРАТ, и.о. командира спецназа "Ахмат" Ахмед Комбат Сайдарханов, докладывает, что территория предприятия зачищена от бандеровских элементов", — написал Кадыров.
Глава республики отметил, что это очередное прекрасное достижение бойцов, которые ранее уже отлично себя проявили на Луганском направлении, освободив 36 населённых пунктов, включая четыре города. "Теперь отважные воины переключились на донецкий сектор и, как мы видим, продолжают развивать успех", — добавил он.
Напомним, вчера глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии под контроль территории завода Knauf в Соледаре. Позже стало известно, что силы ДНР и ЛНР при поддержке ВС России начали зачистку предприятия, а также о том, что Народная милиция полностью контролирует завод Knauf на окраине Соледара.
ТАСС / Елена Афонина