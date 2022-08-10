Пушилин сообщил о попытках ВСУ обстреливать места содержания украинских пленных
Киев продолжает попытки обстрелов мест содержания украинских пленных в республиках Донбасса. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"К сожалению, мы ежедневно фиксируем попытки запуска ракет, работают наши ПВО, работают наши разведданные, работают беспилотные летательные аппараты, которые выявляют такие намерения, и предпринимаются все максимально возможные меры с нашей стороны, чтобы не допустить подобных обстрелов", — сообщил Пушилин журналистам.
Ранее 4 августа, когда в Донецке должно было состояться прощание с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой, ВСУ обстреляли здание Донецкого драмтеатра, где и проходила церемония. Также под обстрелом оказался и отель "Донбасс Palace". В результате погибло минимум пять человек, в том числе ребёнок. Позже атакована исправительная колония в Донецке, в результате погиб сотрудник учреждения, ранения получили двое заключённых. Позже один из них скончался в больнице.
ТАСС / Спринчак Валентин