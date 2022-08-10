Пушилин сообщил о попытках ВСУ обстреливать места содержания украинских пленных

"К сожалению, мы ежедневно фиксируем попытки запуска ракет, работают наши ПВО, работают наши разведданные, работают беспилотные летательные аппараты, которые выявляют такие намерения, и предпринимаются все максимально возможные меры с нашей стороны, чтобы не допустить подобных обстрелов", — сообщил Пушилин журналистам.