Венгрия и Словакия оплатили транзит российской нефти через Украину
Венгерская MOL и словацкая Slovnaft оплатили транзит российской нефти через Украину
Венгерская компания MOL заплатила за транзит нефти из России через Украину по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает агентство Reuters. Уточняется, что поставки чёрного золота возобновятся уже в ближайшие дни.
"Взяв на себя оплату, MOL смогла обеспечить быстрое решение вопроса. Украинская сторона обязалась в течение нескольких дней возобновить транспортировку сырой нефти, которая была остановлена несколько дней назад", — приводит агентство заявление компании.
Об аналогичном платеже по транзиту топлива через Украину сообщили в словацкой нефтеперерабатывающей компании Slovnaft. Там отметили, что деньги перечислены, а "российская сторона также согласилась с этим решением".
Напомним, 9 августа стало известно, что Украина остановила прокачку нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию. Это произошло из-за невозможности российской стороны провести платёж за транзит в условиях санкций ЕС. При этом транзит газа через территорию Незалежной продолжался. Вскоре венгерская компания MOL вызвалась оплатить за Россию транзит нефти через Украину.
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