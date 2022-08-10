Венгрия и Словакия оплатили транзит российской нефти через Украину

Венгерская компания MOL заплатила за транзит нефти из России через Украину по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает агентство Reuters. Уточняется, что поставки чёрного золота возобновятся уже в ближайшие дни.

"Взяв на себя оплату, MOL смогла обеспечить быстрое решение вопроса. Украинская сторона обязалась в течение нескольких дней возобновить транспортировку сырой нефти, которая была остановлена несколько дней назад", — приводит агентство заявление компании.