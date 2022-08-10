Мать и отчим предстанут перед судом за убийство пропавшего 21 год назад ребёнка из Башкирии

Супружескую пару из Уфы осудят за убийство 11-летнего мальчика, который пропал 21 год назад. Как сообщили в региональном управлении СКР, расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.

Пропавший школьник был сыном 53-летней обвиняемой и пасынком её сожителя. Он исчез в 2001 году. Тогда сообщалось, что он уехал на велосипеде из дома бабушки и дедушки, но домой не вернулся. Поиски шли долгое время, но результатов не принесли.

Всё изменилось в 2017 году. Тогда в лесополосе были обнаружены останки человека. Генетическая экспертиза показала, что они принадлежат исчезнувшему школьнику. Дело приобрело новый оборот, но обстоятельства смерти оставались неизвестными.

"В результате установлено, что ребёнок был убит собственной матерью, а сожитель склонил женщину к совершению преступления. После предъявления собранных доказательств женщина созналась в содеянном и изобличила своего супруга", — сообщили в ведомстве.

Женщина призналась, что её избранник сразу невзлюбил пасынка и испытывал к нему неприязнь. Мужчина не желал заниматься воспитанием ребёнка, поэтому решил от него избавиться. Для этого он разработал целый план и склонил мать убить собственного сына.