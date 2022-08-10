В Петербурге на площадке "Единой России" обсудили законопроект о рекламном операторе
Обсуждение законопроекта о едином рекламном операторе. Фото © "Единая Россия"
На площадке Санкт-Петербургского отделения "Единой России" прошло обсуждение законопроекта о едином операторе наружной цифровой рекламы. Собрать за круглым столом представителей власти, экспертов и участников рынка предложил секретарь регионального отделения ЕР, первый зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
В общественную приёмную партии поступает большое количество обращений от участников рынка, кроме того, свои опасения высказывают и многие эксперты. Они считают, что принятые Государственной думой в первом чтении законодательные инициативы могут негативно повлиять на сложившийся рынок цифровых рекламных конструкций и даже уничтожить отрасль. Законопроект не только перекраивает региональные полномочия в рекламном сегменте, но и несёт свои специфические риски для Северной столицы. В частности, эксперты бьют тревогу по поводу того, чем могут обернуться новации для исторического центра Петербурга, включённого в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Размещение рекламных конструкций здесь требует особого правового регулирования.
Как отметил депутат Госдумы Михаил Романов, принятие закона в первом чтении ещё ничего не значит. По его мнению, сегодня есть конституционная возможность доработать закон о рекламе ко второму чтению, отстаивать те поправки, которые защитят отечественный бизнес. Романов также добавил, что Правительство Санкт-Петербурга детально изучило документ, обнаружив в нём много несоответствий правовым нормам. В частности, создание единого оператора не соотносится с положениями федерального закона о конкуренции. При этом руководитель фракции "Единой России" в региональном заксобрании Павел Крупник подчеркнул, что город всегда выстраивал продуктивный диалог с рекламным рынком.
"У нас накопился серьёзный опыт за эти 25 лет. На рынке наружной рекламы есть профессионалы, которые работают в разных городах. Я проверил петербургских рекламных операторов. Все компании зарегистрированы в России, платят деньги в бюджет города, никакого иностранного капитала нет. На каком основании мы должны сказать им, что ваши договоры действуют только шесть лет? Это бизнес, которым люди занимались всю жизнь. Я считаю, что законопроект не проработан. Если что-то нужно регулировать, то давайте начинать с диалога с рынком", — сказал Крупник.
В то же время исполнительный директор Ассоциации операторов наружной рекламы Петербурга Светлана Опарина рассказала, что основные опасения участников рынка связаны с крупными нарушениями законодательства о защите конкуренции, которые повлекут полную монополизацию отрасли. А гендиректор рекламной группы "Дрим" Игорь Лернер отметил, что принятие законопроекта в изначальной редакции разрушит рекламный рынок. Также председатель правления СРО "Ассоциация "Рекламный совет" Сергей Пилатов подчеркнул, что ему не удалось услышать ни одного положительного мнения по поводу законопроекта. В конце встречи Боярский подвёл итоги, отметив, что дискуссия всех сблизила.
"Мы сегодня профессионально обсудили этот вопрос, и все едины во мнении. На площадке "Единой России" можно и нужно обсуждать острые темы. Уверен, что голос Петербурга в этом вопросе будет услышан", — заключил секретарь реготделения партии.
Как уже писал Лайф, ровно неделя понадобилась депутатам, чтобы рассмотреть законопроект, предполагающий создание единого оператора цифровых рекламных конструкций. Основной функцией нового регулятора должен стать контроль за наружной цифровой рекламой и интернет-объявлениями от частных лиц. В пояснительной записке к законопроекту указано, что новая схема размещения позволит уменьшить эффект от санкций и защитить интересы России, снизив риски распространения недостоверной информации.