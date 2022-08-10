В Петербурге на площадке "Единой России" обсудили законопроект о рекламном операторе

На площадке Санкт-Петербургского отделения "Единой России" прошло обсуждение законопроекта о едином операторе наружной цифровой рекламы. Собрать за круглым столом представителей власти, экспертов и участников рынка предложил секретарь регионального отделения ЕР, первый зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

В общественную приёмную партии поступает большое количество обращений от участников рынка, кроме того, свои опасения высказывают и многие эксперты. Они считают, что принятые Государственной думой в первом чтении законодательные инициативы могут негативно повлиять на сложившийся рынок цифровых рекламных конструкций и даже уничтожить отрасль. Законопроект не только перекраивает региональные полномочия в рекламном сегменте, но и несёт свои специфические риски для Северной столицы. В частности, эксперты бьют тревогу по поводу того, чем могут обернуться новации для исторического центра Петербурга, включённого в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Размещение рекламных конструкций здесь требует особого правового регулирования.

Как отметил депутат Госдумы Михаил Романов, принятие закона в первом чтении ещё ничего не значит. По его мнению, сегодня есть конституционная возможность доработать закон о рекламе ко второму чтению, отстаивать те поправки, которые защитят отечественный бизнес. Романов также добавил, что Правительство Санкт-Петербурга детально изучило документ, обнаружив в нём много несоответствий правовым нормам. В частности, создание единого оператора не соотносится с положениями федерального закона о конкуренции. При этом руководитель фракции "Единой России" в региональном заксобрании Павел Крупник подчеркнул, что город всегда выстраивал продуктивный диалог с рекламным рынком.

"У нас накопился серьёзный опыт за эти 25 лет. На рынке наружной рекламы есть профессионалы, которые работают в разных городах. Я проверил петербургских рекламных операторов. Все компании зарегистрированы в России, платят деньги в бюджет города, никакого иностранного капитала нет. На каком основании мы должны сказать им, что ваши договоры действуют только шесть лет? Это бизнес, которым люди занимались всю жизнь. Я считаю, что законопроект не проработан. Если что-то нужно регулировать, то давайте начинать с диалога с рынком", — сказал Крупник.

В то же время исполнительный директор Ассоциации операторов наружной рекламы Петербурга Светлана Опарина рассказала, что основные опасения участников рынка связаны с крупными нарушениями законодательства о защите конкуренции, которые повлекут полную монополизацию отрасли. А гендиректор рекламной группы "Дрим" Игорь Лернер отметил, что принятие законопроекта в изначальной редакции разрушит рекламный рынок. Также председатель правления СРО "Ассоциация "Рекламный совет" Сергей Пилатов подчеркнул, что ему не удалось услышать ни одного положительного мнения по поводу законопроекта. В конце встречи Боярский подвёл итоги, отметив, что дискуссия всех сблизила.

"Мы сегодня профессионально обсудили этот вопрос, и все едины во мнении. На площадке "Единой России" можно и нужно обсуждать острые темы. Уверен, что голос Петербурга в этом вопросе будет услышан", — заключил секретарь реготделения партии.