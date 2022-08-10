"Что за бред?": Карпина возмутили слухи о предложении Юрана по договорняку "Ростова" и "Химок"
Карпин назвал бредом слухи о предложении Юрана по договорняку "Ростова" и "Химок"
Информация о попытках возглавлявшего "Химки" Сергея Юрана заранее договориться о результате матча с "Ростовом" в сезоне 2021/2022 не соответствует действительности. Об этом заявил РБК главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин.
"Мне никто ничего не предлагал, это что за бред? Вот пусть те, кто предлагал или кому предлагали, это и комментируют. Я вообще не в курсе", — сказал он.
Напомним, Юрана на фоне увольнения из "Химок" обвинили в организации договорняка. Журналист Иван Карпов прокомментировал отставку главного тренера подмосковного футбольного клуба "Химки" и заявил, что в прошлом сезоне наставник предложил "Ростову" сдать игру в обмен на гарантированные шесть очков в новом розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ). Тогда, как утверждает Карпов, Юран получил отказ. В итоге его команда уступила подопечным Валерия Карпина со счётом 1:2.
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ТАСС / Александр Щербак