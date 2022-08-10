"Что за бред?": Карпина возмутили слухи о предложении Юрана по договорняку "Ростова" и "Химок"

Информация о попытках возглавлявшего "Химки" Сергея Юрана заранее договориться о результате матча с "Ростовом" в сезоне 2021/2022 не соответствует действительности. Об этом заявил РБК главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин.

"Мне никто ничего не предлагал, это что за бред? Вот пусть те, кто предлагал или кому предлагали, это и комментируют. Я вообще не в курсе", — сказал он.