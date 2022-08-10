Юрана на фоне увольнения из "Химок" обвинили в организации договорняка

Журналист Иван Карпов прокомментировал отставку главного тренера подмосковного футбольного клуба "Химки" Сергея Юрана. В своём телеграм-канале он заявил, что в прошлом сезоне наставник предложил "Ростову" сдать игру в обмен на гарантированные шесть очков в новом розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ).

Тогда, как пишет Карпов, Юран получил отказ. В итоге его команда уступила подопечным Валерия Карпина со счётом 1:2. По итогам сезона "Химки" попали в стыковые матчи. Эти подробности стали известны тогдашнему главе РПЛ Ашоту Хачатурянцу. Он потребовал от инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова уволить Юрана и всех причастных к этой ситуации, на что бизнесмен согласился, но попросил отсрочку.

А в понедельник, 8 августа, стало известно, что Юран покидает "Химки". После четырёх туров РПЛ химчане набрали семь очков и занимают 7-е место в турнирной таблице.

Юран стал главным тренером подмосковного клуба в прошлом сезоне. Под его руководством "Химки" смогли спастись от вылета в Первую лигу. В стыковых матчах подмосковная команда смогла переиграть бывшую команду Юрана — "СКА-Хабаровск". Это был его уже третий приход в клуб.