Массовая приватизация, которая ожидает Украину, превратится в тотальную распродажу страны Западу, а всю прибыль поделят Владимир Зеленский и его команда. Такой прогноз содержится в материале китайского портала Гуаньча.

"Если Зеленский хочет найти покупателя, то ему остаётся только отправиться на Запад — пусть потихоньку ищет, кому продать остатки украинского величия, и я надеюсь, что он найдёт этого покупателя до того, как страна рухнет", — пишет автор.

Он высказал мнение, что передача государственного имущества в частные руки во время конфликта выглядит как минимум нецелесообразной. Но если рассматривать этот шаг как попытку Зеленского заработать на безбедную пенсию, то всё встаёт на свои места, делает вывод китайский публицист.