Чихать он хотел: Выздоровевший от ковида Байден дал новый повод для тревоги
Байден непрерывно кашлял и сморкался на мероприятии среди десятков гостей
Джо Байден, выступая на мероприятии в Белом доме 9 августа, часто прерывал свою речь из-за кашля. Президента США донимал ещё и насморк, хотя сам он с оптимизмом утверждал, что чувствует себя хорошо.
Внимание на это журналисты обратили в ходе церемонии подписания закона о поддержке производителей полупроводников. Она проходила на открытом воздухе, а наблюдали за ней десятки гостей — представители президентской администрации, конгрессмены, предприниматели и репортёры.
Мероприятие длилось час, и Байден за это время около двух десятков раз отвлекался на кашель. Использовал президент и носовой платок, а под конец церемонии бросил в рот предмет, похожий на таблетку.
Также сообщается, что неважное самочувствие не лишило Байдена энергичности — хозяин Белого дома пребывал с гостями в тесном контакте и пожимал руки спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси, главе Минторга Джине Раймондо, сенатору Чаку Шумеру.
Напомним, 21 июля сообщалось, что 79-летний Байден заразился коронавирусом, он сдал положительный тест на инфекцию. Позже его представители отметили, что Байден чувствует себя отлично, вероятность тяжёлого течения болезни достаточно мала, а аппетит у главы Штатов отменный. 27 июля стало известно, что американский лидер выздоровел, но 30 числа Байдена снова отправили на карантин после положительного теста на коронавирус. Наконец, 6 и 7 августа тест американского лидера дважды показал отрицательный результат.