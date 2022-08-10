Чихать он хотел: Выздоровевший от ковида Байден дал новый повод для тревоги

Джо Байден, выступая на мероприятии в Белом доме 9 августа, часто прерывал свою речь из-за кашля. Президента США донимал ещё и насморк, хотя сам он с оптимизмом утверждал, что чувствует себя хорошо.

Внимание на это журналисты обратили в ходе церемонии подписания закона о поддержке производителей полупроводников. Она проходила на открытом воздухе, а наблюдали за ней десятки гостей — представители президентской администрации, конгрессмены, предприниматели и репортёры.

Мероприятие длилось час, и Байден за это время около двух десятков раз отвлекался на кашель. Использовал президент и носовой платок, а под конец церемонии бросил в рот предмет, похожий на таблетку.