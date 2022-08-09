Офицер США заявил, что Россию вынудили начать спецоперацию

Причины нынешнего конфликта на Украине очень схожи с предпосылками к Карибскому ракетному кризису 1962 года. Это сходство раскрыл экс-сенатор штата Вирджиния и полковник в отставке Ричард Блэк.

У себя в "Твиттере" он написал, что власти США с 2014 года делали планомерные шаги, которые обостряли ситуацию на Украине. Например, Вашингтон активно снабжал оружием киевский режим и покровительствовал намерениям НАТО поставить на территории Украины ракеты, способные нести ядерные боеголовки.

"Североатлантический альянс рано или поздно разместил бы свою инфраструктуру на Украине, включая ядерное оружие, которое оказалось бы буквально на российской границе", — полагает Блэк.

Текущая ситуация схожа с Карибским кризисом, возникшим между СССР и США в 1962 году, пишет полковник. Советский Союз попытался разместить ракеты на Кубе, и это вызвало резкую реакцию США, что едва не привело к ядерному противостоянию великих держав. Но тогда руководителям стран удалось договориться. Впрочем, сейчас Вашингтон не намерен предлагать разумного решения конфликта, а Москва вынуждена предпринимать шаги по защите своих интересов. Вашингтону необходимо проявить благоразумие, иначе во второй раз ситуация может не разрешиться столь же благополучно, предупреждает Блэк.