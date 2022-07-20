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Опубликовано 20 июля 2022, 01:18

Немецкий генерал признал, что у России неисчерпаемые ресурсы

Немецкий генерал Альфонс Маис признал, что у России неисчерпаемые ресурсы

Ресурсы России практически неисчерпаемы, и недооценивать возможности этой страны не стоит, предупредил генерал-лейтенант Бундесвера, инспектор сухопутных войск Альфонс Маис. Так он прокомментировал нынешние события на Украине в интервью газете Handelsblatt.

"Обладая превосходством в артиллерии, Российская армия, по-видимому, продвигается вперёд километр за километром. Это война на изматывание и истощение, которая ставит вопрос о том, как долго Украина сможет продержаться", — отметил Маис.

Он уточнил, что речь идёт не только о материально-техническом оснащении, но и о российских кадрах, которые, как подчеркнул генерал, станут ещё боеспособнее благодаря полученному на Украине опыту. А вот говоря об оснащении Бундесвера, офицер рассказал, что у немецких сухопутных войск есть серьёзные недостатки. Он озвучил надежду на то, что устранены они будут в течение 5–8 лет.

"Политики предоставили деньги и инициировали закон об ускорении закупок. Вот почему у меня есть оптимизм относительно того, что вскоре мы будем в лучшем положении", — подытожил он.

В Германии пожаловались на истощение ресурсов для военной помощи Украине
В Германии пожаловались на истощение ресурсов для военной помощи Украине

Как писал ранее Лайф, военный эксперт ван Кревельд назвал пять причин, почему Россия побеждает на Украине. Об этом свидетельствует как развитие ситуации в зоне боевых действий, так и начинающийся в западных странах энергетический и экономический кризис, добавил он.

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Telegram-канал / Минобороны РФ

Арина Родионова
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