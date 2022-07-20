Немецкий генерал признал, что у России неисчерпаемые ресурсы

Ресурсы России практически неисчерпаемы, и недооценивать возможности этой страны не стоит, предупредил генерал-лейтенант Бундесвера, инспектор сухопутных войск Альфонс Маис. Так он прокомментировал нынешние события на Украине в интервью газете Handelsblatt.

"Обладая превосходством в артиллерии, Российская армия, по-видимому, продвигается вперёд километр за километром. Это война на изматывание и истощение, которая ставит вопрос о том, как долго Украина сможет продержаться", — отметил Маис.

Он уточнил, что речь идёт не только о материально-техническом оснащении, но и о российских кадрах, которые, как подчеркнул генерал, станут ещё боеспособнее благодаря полученному на Украине опыту. А вот говоря об оснащении Бундесвера, офицер рассказал, что у немецких сухопутных войск есть серьёзные недостатки. Он озвучил надежду на то, что устранены они будут в течение 5–8 лет.

"Политики предоставили деньги и инициировали закон об ускорении закупок. Вот почему у меня есть оптимизм относительно того, что вскоре мы будем в лучшем положении", — подытожил он.