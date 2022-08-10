"Ференцварош" Черчесова вылетел из Лиги чемпионов

Поединок, который прошёл в Будапеште, завершился со счётом 3:1 в пользу гостей. В составе "Карабаха" дублем отметился Ибраима Ваджи (54-я и 78-я минуты), ещё один гол забил Абделла Зубир (7). А у хозяев отличился Адама Траоре (86). Первый матч в этой паре завершился со счётом 1:1. "Карабах" одержал победу по сумме двух встреч и вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сыграет против чешской "Виктории" (Пльзень).