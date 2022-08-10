"Ференцварош" Черчесова вылетел из Лиги чемпионов
"Ференцварош" Черчесова уступил "Карабаху" и не смог выйти в раунд плей-офф квалификации ЛЧ
Венгерский футбольный клуб "Ференцварош", который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, уступил азербайджанскому "Карабаху" в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов и не смог выйти в следующую стадию турнира.
Поединок, который прошёл в Будапеште, завершился со счётом 3:1 в пользу гостей. В составе "Карабаха" дублем отметился Ибраима Ваджи (54-я и 78-я минуты), ещё один гол забил Абделла Зубир (7). А у хозяев отличился Адама Траоре (86). Первый матч в этой паре завершился со счётом 1:1. "Карабах" одержал победу по сумме двух встреч и вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сыграет против чешской "Виктории" (Пльзень).
При этом "Ференцварош" сыграет на той же стадии в квалификации Лиги Европы, соперником команды станет победитель пары "Шэмрок Роверс" (Ирландия) / "Шкупи" (Северная Македония). Венгерский клуб начнёт противостояние на домашнем поле, первый матч пройдёт 18 августа, а ответный состоится 25 августа.
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ТАСС / Григорий Дукор