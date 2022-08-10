Сама оказалась в изоляции: Призвавшая не пускать россиян в Европу премьер Эстонии заразилась ковидом
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила о заражении коронавирусом
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заразилась коронавирусом и ушла на самоизоляцию. Об этом она сообщила в соцсетях, приложив фото положительного теста на ковид.
Эстонская чиновница рассказала, что в понедельник у неё пропал голос, но она списала это на простуженность из-за кондиционера. Тест, сданный в тот же и на следующий день, дал отрицательный результат. Однако третий тест, который она сделала на фоне повысившейся температуры, оказался положительным. Семейный врач предписал Каллас оставаться дома в течение 48 часов, пока не пропадут все симптомы.
"Я призываю всех быть осторожными и следить за своим здоровьем, потому что коронавирус вновь распространяется очень быстро", — обратилась она к подписчикам.
Напомним, что накануне Кая Каллас оказалась в центре скандала, призвав власти стран Евросоюза прекратить выдавать въездные визы россиянам. Она напомнила, что после начала специальной военной операции на Украине Евросоюз закрыл авиасообщение с Россией, но страны Шенгенской зоны продолжают выдавать визы гражданам страны.
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