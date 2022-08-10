Сама оказалась в изоляции: Призвавшая не пускать россиян в Европу премьер Эстонии заразилась ковидом

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заразилась коронавирусом и ушла на самоизоляцию. Об этом она сообщила в соцсетях, приложив фото положительного теста на ковид.

Эстонская чиновница рассказала, что в понедельник у неё пропал голос, но она списала это на простуженность из-за кондиционера. Тест, сданный в тот же и на следующий день, дал отрицательный результат. Однако третий тест, который она сделала на фоне повысившейся температуры, оказался положительным. Семейный врач предписал Каллас оставаться дома в течение 48 часов, пока не пропадут все симптомы.

"Я призываю всех быть осторожными и следить за своим здоровьем, потому что коронавирус вновь распространяется очень быстро", — обратилась она к подписчикам.