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10 августа, 10:09

Сама оказалась в изоляции: Призвавшая не пускать россиян в Европу премьер Эстонии заразилась ковидом

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила о заражении коронавирусом

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заразилась коронавирусом и ушла на самоизоляцию. Об этом она сообщила в соцсетях, приложив фото положительного теста на ковид.

Эстонская чиновница рассказала, что в понедельник у неё пропал голос, но она списала это на простуженность из-за кондиционера. Тест, сданный в тот же и на следующий день, дал отрицательный результат. Однако третий тест, который она сделала на фоне повысившейся температуры, оказался положительным. Семейный врач предписал Каллас оставаться дома в течение 48 часов, пока не пропадут все симптомы.

"Я призываю всех быть осторожными и следить за своим здоровьем, потому что коронавирус вновь распространяется очень быстро", — обратилась она к подписчикам.

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Напомним, что накануне Кая Каллас оказалась в центре скандала, призвав власти стран Евросоюза прекратить выдавать въездные визы россиянам. Она напомнила, что после начала специальной военной операции на Украине Евросоюз закрыл авиасообщение с Россией, но страны Шенгенской зоны продолжают выдавать визы гражданам страны.

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Instagram.com (принадлежит экстремистской корпорации Meta и запрещена на территории РФ) / kajakallas

Алексей Берковиц

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