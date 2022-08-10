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10 августа, 10:29

"Я вчера пьяный был": Главный тренер "Торпедо" ответил шуткой на слухи о своей отставке

Главный тренер "Торпедо" Бородюк ответил шуткой на слухи о своей отставке

Главный тренер московского футбольного клуба "Торпедо" Александр Бородюк ничего не слышал о своей возможной отставке, слухи о которой появились после неудовлетворительных результатов игр с участием его подопечных. Об этом он сказал в беседе с РИА "Новости".

"Я вчера пьяный был, поэтому ничего не читал. Можете так и написать. (Смеётся.) Если про кого-то и пишут, то встретимся с потенциальными новичками и будем выпивать", — пошутил он.

Праздник не удался: "Торпедо" в первом за семь лет матче РПЛ проиграло на своём поле "Сочи"

Праздник не удался: "Торпедо" в первом за семь лет матче РПЛ проиграло на своём поле "Сочи"

Напомним, Бородюк стал главным тренером московского "Торпедо" в марте 2021 года. Контракт с ним истекает лишь в 2023-м. Команда выиграла первенство Футбольной национальной лиги и взяла прямую путевку в Российскую премьер-лигу. Однако в высшем дивизионе после четырёх матчей "Торпедо" имеет только одно очко и занимает пятнадцатое, предпоследнее место в таблице.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Татьяна Миссуми
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