"Я вчера пьяный был": Главный тренер "Торпедо" ответил шуткой на слухи о своей отставке
Главный тренер "Торпедо" Бородюк ответил шуткой на слухи о своей отставке
Главный тренер московского футбольного клуба "Торпедо" Александр Бородюк ничего не слышал о своей возможной отставке, слухи о которой появились после неудовлетворительных результатов игр с участием его подопечных. Об этом он сказал в беседе с РИА "Новости".
"Я вчера пьяный был, поэтому ничего не читал. Можете так и написать. (Смеётся.) Если про кого-то и пишут, то встретимся с потенциальными новичками и будем выпивать", — пошутил он.
Напомним, Бородюк стал главным тренером московского "Торпедо" в марте 2021 года. Контракт с ним истекает лишь в 2023-м. Команда выиграла первенство Футбольной национальной лиги и взяла прямую путевку в Российскую премьер-лигу. Однако в высшем дивизионе после четырёх матчей "Торпедо" имеет только одно очко и занимает пятнадцатое, предпоследнее место в таблице.
ТАСС / Александр Щербак