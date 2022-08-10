"Я вчера пьяный был": Главный тренер "Торпедо" ответил шуткой на слухи о своей отставке

Главный тренер московского футбольного клуба "Торпедо" Александр Бородюк ничего не слышал о своей возможной отставке, слухи о которой появились после неудовлетворительных результатов игр с участием его подопечных. Об этом он сказал в беседе с РИА "Новости".

"Я вчера пьяный был, поэтому ничего не читал. Можете так и написать. (Смеётся.) Если про кого-то и пишут, то встретимся с потенциальными новичками и будем выпивать", — пошутил он.