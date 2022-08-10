Под Белгородом 16-летний подросток вонзил отвёртку в голову девушки и изрезал её сына
В Белгородской области 16-летний подросток хотел ограбить женщину с ребёнком. Они попытались дать отпор, но парень набросился на них с отвёрткой. Мать с мальчиком чудом выжили, сейчас они находятся в больнице в тяжёлом состоянии.
Как сообщает телеграм-канал Mash, всё произошло в селе Бессоновка. 24-летняя девушка забрала шестилетнего сына из садика и уже возвращалась домой. Тут к ним подошёл молодой человек и предложил прогуляться. Девушка отказалась, тогда парень разозлился и вонзил отвёртку в голову маме и напал на её ребёнка. После он оттащил тела в кусты, где позже их обнаружили местные жители.
Сейчас пострадавшие в реанимации, жестокий подросток задержан. У него в телефоне правоохранители обнаружили большое количество фото и видео, где изображены люди с выколотыми глазами и прочими ужасами. Возбуждено два уголовных дела: покушение на убийство и грабёж.
Ранее на Урале подростки избили молотком продавщицу и ограбили магазин. Одному из нападавших было 14 лет, другому — 15. Женщина была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести.
Shutterstock