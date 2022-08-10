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10 августа, 10:40

Вице-премьер Словакии ожидает, что прокачка нефти по трубопроводу "Дружба" возобновится в ближайшие часы

Прокачка российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" может возобновиться в ближайшие часы. Об этом сообщил в среду вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик в эфире местных телеканалов.

"Прокачка нефти по "Дружбе" может возобновиться в ближайшие часы", — уточнил он.

Венгрия и Словакия оплатили транзит российской нефти через Украину

Венгрия и Словакия оплатили транзит российской нефти через Украину

Ранее в среду стало известно, что венгерская MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". 9 августа Украина остановила прокачку из-за невозможности российской стороны провести платёж за транзит в условиях санкций ЕС. При этом транзит газа через территорию Незалежной продолжался.

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Unsplash / Victor

Алексей Берковиц

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