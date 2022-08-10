Вице-премьер Словакии ожидает, что прокачка нефти по трубопроводу "Дружба" возобновится в ближайшие часы
Прокачка российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" может возобновиться в ближайшие часы. Об этом сообщил в среду вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик в эфире местных телеканалов.
"Прокачка нефти по "Дружбе" может возобновиться в ближайшие часы", — уточнил он.
Ранее в среду стало известно, что венгерская MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". 9 августа Украина остановила прокачку из-за невозможности российской стороны провести платёж за транзит в условиях санкций ЕС. При этом транзит газа через территорию Незалежной продолжался.