Вице-премьер Словакии ожидает, что прокачка нефти по трубопроводу "Дружба" возобновится в ближайшие часы

Прокачка российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" может возобновиться в ближайшие часы. Об этом сообщил в среду вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик в эфире местных телеканалов.

"Прокачка нефти по "Дружбе" может возобновиться в ближайшие часы", — уточнил он.