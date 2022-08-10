Кулеба призвал страны ЕС и G7 перестать выдавать визы россиянам
Глава МИД Украины Кулеба призвал страны ЕС и G7 перестать выдавать визы россиянам
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны G7 и Евросоюза остановить выдачу виз гражданам России. Соответствующее заявление он опубликовал на странице в "Твиттере".
"Я призываю все государства ЕС и G7 перестать выдавать визы россиянам... Россияне в подавляющем большинстве поддерживают войну на Украине. Их нужно лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся уважать их", — заявил Кулеба.
Как уже писал Лайф, премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала власти стран Евросоюза прекратить выдавать въездные визы россиянам. Она напомнила, что после начала специальной военной операции на Украине Евросоюз закрыл авиасообщение с Россией, но страны Шенгенской зоны продолжают выдавать визы гражданам страны.
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