Кулеба призвал страны ЕС и G7 перестать выдавать визы россиянам

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны G7 и Евросоюза остановить выдачу виз гражданам России. Соответствующее заявление он опубликовал на странице в "Твиттере".

"Я призываю все государства ЕС и G7 перестать выдавать визы россиянам... Россияне в подавляющем большинстве поддерживают войну на Украине. Их нужно лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся уважать их", — заявил Кулеба.