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10 августа, 13:27

Кулеба призвал страны ЕС и G7 перестать выдавать визы россиянам

Глава МИД Украины Кулеба призвал страны ЕС и G7 перестать выдавать визы россиянам

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны G7 и Евросоюза остановить выдачу виз гражданам России. Соответствующее заявление он опубликовал на странице в "Твиттере".

"Я призываю все государства ЕС и G7 перестать выдавать визы россиянам... Россияне в подавляющем большинстве поддерживают войну на Украине. Их нужно лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся уважать их", — заявил Кулеба.

На рассмотрение ЕС внесли вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам

На рассмотрение ЕС внесли вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам

Как уже писал Лайф, премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала власти стран Евросоюза прекратить выдавать въездные визы россиянам. Она напомнила, что после начала специальной военной операции на Украине Евросоюз закрыл авиасообщение с Россией, но страны Шенгенской зоны продолжают выдавать визы гражданам страны.

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Getty Images / Georg Wendt – Pool

Оксана Попова

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