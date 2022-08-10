Учёные открыли новый вид амёб, "начинённых" смертельными бактериями

Специалисты Института цитологии (ИНЦ) РАН и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) открыли новый вид амёб, переносящих возбудителей болезни легионеров. Об этом "Газете.ru" рассказали в Минобрнауки. Результаты исследования были опубликованы в журнале Parasitology Research.

В ходе изучения европейских природных материалов учёные выявили новый вид амёб, которому дали название Balamuthia spinosa. В образцах был обнаружен фрагмент геномов бактерий, в которых доминировала легионелла — возбудитель болезни легионеров, поражающей лёгкие, нервную систему, органы пищеварения и вызывающей полиорганную недостаточность. Смертность при этом заболевании достигает 20%.

По словам ведущего научного сотрудника лаборатории цитологии одноклеточных организмов ИНЦ РАН Елены Насоновой, род Balamuthia ранее включал в себя лишь один вид амёб, которые могут спровоцировать серьёзную болезнь — гранулематозный амебный энцефалит — у человека и животных. Но недавнее открытие внесло коррективы.

"При исследовании генома нового вида специалистами нашего научного коллектива было обнаружено, что он, вероятно, является переносчиком бактерии, вызывающей так называемую болезнь легионеров — вид тяжёлой пневмонии, которой подвержены в основном люди с ослабленным иммунитетом", — сказала она.

Авторы считают, что Balamuthia spinosa попыталась "съесть" легионелл, но не смогла их переварить. По этой причине последние остались существовать внутри амёбы в качестве так называемых эндобионтов — организмов, обитающих внутри других живых организмов. В таком виде клетки амёб могут носить в себе живые бактерии много лет и потом высвобождать их в окружающую среду.